Российская лыжница Юлия Ступак разместила пост в «Инстаграме» после гонки с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка заняла седьмое место.

«До последней капли…Спасибо, что были с нами мысленно, мы все чувствуем», – написала Ступак.

Соревнования выиграла представительница Норвегии Терезе Йохауг. Она преодолела 10 километров классическим стилем за 28 минут 6,3 секунды. Второй стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Она проиграла норвежке 0,4 секунды. Тройку призеров замкнула еще одна представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+31,5).

Наталья Непряева заняла четвертое место, проиграв Пярмякоски 0,1 секунды. Юлия Ступак заняла седьмое место, Татьяна Сорина стала десятой, Лилия Васильева – пятнадцатой.