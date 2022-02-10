Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«А я вам говорила, что не верю в это все. Будем смотреть и ждать, как Камила выступит в личном соревновании. Будем надеяться, что все будет хорошо. Для этого все и делалось, чтобы выбить Валиеву из колеи«, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования на Олимпийских играх в Пекине, но церемонию награждения до сих пор не провели из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой. Об этом сообщали британские СМИ. По данным источника, в пробе фигуристки нашли препарат для улучшения работы кардиосистемы в микродозе.