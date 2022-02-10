На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжается хоккейный турнир. Сегодня, 10 февраля, встречались сборные Финляндии и Словакии. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу финнов.

Уже в первом отрезке матча хоккеисты из сборной Финляндии захватили преимущество, несмотря на шайбу Славковски на 6-й минуте встречи. Финны ответили тремя голами.

Во втором периоде команды забросили по одной шайбе.

В третьем игровом отрезке сборная Финляндии забросила две шайбы. Бросок Аалтонена стал финальным в матче.

Итоговый счет счет встречи – 6:2 в пользу национальной команды Финляндии.

Ранее сборная Швеции обыграла национальную команду Латвии со счетом 3:2.

Финляндия лидирует в отборочной группе С с тремя очками. Швеция идет на втором месте из-за разницы заброшенных шайб.