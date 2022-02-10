Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, олимпийским чемпионом стал Нэйтан Чен. Евгений Семененко стал восьмым, Марк Кондратюк занял пятнадцатое место, Андрей Мозалев – девятнадцатое.

«Семененко хорошо катался! Он молодец. Все трое старались. Кондратюка не хватило после командника. Всего себя там отдал. Мозалев показал средний прокат. На Олимпиаде такое не прокатывает. Но получил ценный опыт«, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине начнутся выступления танцевальных дуэтов. 15 февраля женщины-одиночницы выйдут на лед с короткими программами, 18 февраля начнут выступать спортивные пары.