В Пекине (Китай) продолжаются соревнования лыжников. Завтра, 11 февраля, спортсмены примут участие в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем.

Гонка начнется в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».

Сборную России на соревнованиях представят Илья Семиков (60-й стартовый номер), Иван Якимушкин (66-й), Алексей Червоткин (68-й) и лидер национальной команды, олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне Александр Большунов (70-й).

Среди иностранных фаворитов гонки выделяют олимпийского чемпиона в спринте на ОИ-2022 в Пекине Йоханнеса Клэбо и его соотечественников из Норвегии Пола Голберга и Ханса Холунда. Также за топ-3 могут побороться Франческо де Фабиани из Италии и Ийво Нисканен из Финляндии.