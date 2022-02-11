В Китае (Пекин) продолжаются соревнования лыжников. Сегодня, 11 февраля, спортсмены примут участие в гонке с раздельным стартом на 15 километров классическим стилем.

Соревнования начнутся в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет телеканал «Россия 1».

Сборную России в гонке представят четыре спортсмена. Илья Семиков выйдет на старт под 60-м номером, Иван Якимушкин стартует 66-м, Алексей Червоткин – 68-м. Лидер российской сборной и олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов выйдет на старт под 70-м номером.

Основными конкурентами россиян являются норвежцы Йоханнес Клэбо (42-й), Пол Голберг (44-й), Ханс Холунд (46-й) и Эрик Валнес (58-й). Также в гонке примут участие Франческо де Фабиани из Италии (56-й) и Ийво Нисканен из Финляндии (64-й).