В Пекине (Китай) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 11 февраля, женская сборная России по биатлону примет участие в спринте на 7,5 километров.

Соревнования начнутся в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Спортсменки пробегут 7,5 километров и зайдут на два огневых рубежа – для стрельбы из положения лежа и стоя.

Сборную России представят Кристина Резцова (7-й стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (36-й номер), Ирина Казакевич (43-й) и Светлана Миронова (67-й номер).

12 февраля пройдет спринт у мужчин. Сборную России представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Гонка начнется в 12:00 по московскому времени.