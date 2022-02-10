В Пекине (Китай) стартовали соревнования лыжных акробатов в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 10 февраля, сборная России выступила в командных соревнованиях по акробатике.

Любовь Никитина, Илья Буров и Стас Никитин заняли пятое место и не смогли пробиться в финальную часть соревнований (295,97 баллов). Также в розыгрыше призовых мест не примут участия фристайлисты из Белоруссии (273,67).

В финал с первого места прошла национальная команда Китая (336,89). Второе занимает команда США (330,66), третье – Канада (326,94), четвертое – Швейцария (300,62).

Акробаты примут участие в личном турнире на Олимпиаде. Игра в Пекине завершатся 20 февраля. На сореванованиях будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.