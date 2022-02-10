Даня Милохин ответил на вопрос о поцелуе с Евгенией Медведевой. Фото: скриншот Instagram/@danya_milokhin

Даня Милохин ответил на вопрос о поцелуе с Евгенией Медведевой. Фото: скриншот Instagram/@danya_milokhin

Блогер Даня Милохин, выступавший в шоу «Ледниковый период» с фигуристкой Евгенией Медведевой ответил на вопросы о спортсменке под полиграфом.

Пара дошла до финала ледового шоу, несмотря на то, что в первом выпуске блогер уронил Евгению.

В новом шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!» блогера спросили, смог бы он содержать Медведеву до конца жизни, если бы она осталась инвалидом после неудачной поддержки. Милохин был застигнут врасплох, но заявил, что деньгами бы помог. Детектор подтвердил достоверность ответа.

«Не было никакого романа. У нас просто дружеские, теплые, хорошие отношения», – ответил Милохин на вопрос о романе с Медведевой.

Напомним, поклонники пары думали, что спорстменку и блогера связывают отношения.