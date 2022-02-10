В Пекине (Китай) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 10 февраля, был разыгран очередной комплект медалей в лыжной акробатике.

Первое место с результатом в 338,34 балла завоевала команда США.

Вторыми стали представители национальной команды Китая (324,22 балла).

Канадцы стали третьими (290,98).

Сборная России не смогла выйти в основной финал. Любовь Никитина, Илья Буров и Стас Никитин заняли пятое место в предварительном раунде с результатом 295,97 баллов.

Лидер команды Максим Буров не принял участия в соревнованиях.

Также из борьбы за медали выбыли представители Белоруссии (273,67 балла).

На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.