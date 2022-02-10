Утром 9 февраля в мире спорта пробежала ошеломительная новость: олимпийскую сборную России хотят лишить командного золота в фигурном катании. Виной тому стал положительный допинг-тест одного из спортсменов. Долго скрывали информацию, кто конкретно попался. Чуть позже портал Inside the Games объявил, что положительная допинг-проба пришла лучшей фигуристке мира, 15-летней Камиле Валиевой. Разбираемся, что происходит.

С чего все началось

Награждение российских фигуристов, завоевавших золото в командном турнире, дважды откладывали. Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию с понедельника, 7 февраля, на вторник, а следом и вовсе на неопределенный срок.

Поначалу ходили слухи, что причиной стал сомнительный ковид-тест у Винсента Чжоу. После выступления на произвольной программе, он сдал положительный тест и был снят с соревнований одиночников. Однако этим же вечером понеслись тревожные слухи. В МОК отказывались говорить о причинах переноса, отметив, что им нужно сначала провести юридическую консультацию с Международным союзом конькобежцев.

В чем же кроется истинная причина

Портал Inside the Games утром в среду, 9 февраля, сообщил, что истиной причиной является сомнительный результат допинг-пробы одного из российских фигуристов, которая была взята еще до старта Олимпийских игр. А вечером издание уточнило, что положительный тест принадлежит лидеру сезона в женском фигурном катании Камиле Валиевой. В командных соревнованиях она катала короткую и произвольную программы.

Изначально шла речь о неком «наркотическом веществе». Называлась марихуана, что казалось совсем уже сюрреализмом. 15-летняя фигуристка с марихуаной?!

Подробности

Однако позднее пришло сообщение, что в допинг пробе, взятой в декабре у Валиевой, не нашли никаких наркотических средств. Речь шла о триметазидине, при этом «в минимальных пропорциях».

Разбирательство затянулось в связи с возрастом фигуристки: Камиле ещё нет 16 лет, поэтому ВАДА не имеет права распространять информацию о её антидопинговых нарушениях: ни название препарата, ни сроки, ни что-либо ещё.

Ни Олимпийский комитет России, ни Минспорт и Федерация фигурного катания России не подтвердили информацию о положительной допинг-пробе у спортсменки.

Марк Адамс, представитель Международного Олимпийского комитета (МОК), назвал происходящее настоящей спекуляцией: «Вы же понимаете, что я не буду комментировать спекуляции, я с ними знаком». Он также указал, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду (CAS) и Международному агентству по тестированию. В то же время пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиева все же не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде-2022 и в четверг, 10 февраля, она вышла на тренировку в столичном дворце спорта. Напомним, что уже 15 февраля начнутся олимпийские соревнования в женском одиночном катании.

Также Ермолина добавила, что МОК должен определиться с датой вручения медалей в командном турнире.

Обнаруженное вещество и чуть подробнее о нем

Триметазидин с 2015 года является запрещенным веществом, оно находится в одном ряду с мельдонием, также запрещенным 6 лет назад. Спортивный врач Никита Карлицкий чуть подробнее рассказал про модулятор: «Он защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок». Помимо этого Карлицкий добавил, что «Препарат может быть разрешен. Для этого нужно получить терапевтическое исключение и ввести в систему ADAMS данные о его использовании».

Издание The Guardian отметило, что обнаруженное вещество никак не влияет на результаты спортсмена. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объяснило, что препарат обычно используют для лечения боли в груди: он может улучшить физическую работоспособность спортсмена. При этом организация не исключает того, что вещество могло было выявлено из-за приема лекарств от мигрени.

Что будет дальше?

На прошлых Олимпийских играх в 2018 году уже был подобный случай. Триметазидин в низкой концентрации был обнаружен у бобслеистки Надежды Сергеевой. Предположительно, запретное вещество содержалось в каплях для носа. Тогда спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал все результаты. Но сравнивать эти истории неуместно по двум причинам: первая — проба Сергеевой была взята уже непосредственно на самой Олимпиаде, а вторая — бобслеистке на тот момент было уже сильно за 16.

Валиева все же может избежать санкций, так как ей всего 15. В любом случае, фигуристке будет грозить более мягкая ответственность, чем совершеннолетним спортсменам. Подробнее все последствия разобрал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Он назвал смягчающим обстоятельством тот факт, что проба была взята во внесоревновательный период: «Но нужно выяснять подробности: при каких обстоятельствах, какой препарат попал, какое отношение к данному событию самой спортсменки, а также ее окружения» — отметил юрист.

Сборную России могут лишить золота и дисквалифицировать в случае подтверждения положительной пробы, но для этого все же потребуется дополнительное вскрытие пробы Б. Однако, если и она подтвердится, то дисквалификацию можно будет оспорить в спортивном арбитражном суде, но нужно будет доказать, что препарат в организм попал случайно. Так, например, легкоатлет Сергей Шубенков был оправдан в 2021 году, поскольку доказал, что допинг попал в его организм, когда он на кухне раздавливал таблетку для ребенка. В общем, дело Валиевой может растянуться на неопределенный срок.

Пронесло?

Однако по последним данным, с Камилы сняли обвинения, поэтому она сможет выступить в личных соревнованиях. Кроме того, у россиян останется золото командных соревнований. Но Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) от официальных комментариев пока решили воздержаться из-за соблюдения конфиденциальности.

Психологически трудно сдерживаться в такой ситуации. Но мы искренне надеемся, что все разрешится как можно скорее и золотые медали останутся у наших олимпийских чемпионов. Ждём итогового решения и следим за развитием ситуации.

Автор — Дарья Гаврилова