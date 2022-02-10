Двукратный призер Олимпийских игр из России Евгения Медведева обратилась к СМИ и Камиле Валиевой, которая оказалась внутри скандала на Олимпийских играх в Пекине.

Медведева заявила, что слова в этой ситуации излишни. Камила прекрасно знает, как Евгения к ней относится. Она уже лично поддержала 15-летнюю фигуристку.

«Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете, и кликбейт для Вас очень важен. Знаю, как вы можете попытаться играть на опережение ради трафика и подавать недостоверную информацию. Давайте дождемся официальных новостей«, – написала Медведева в «Инстаграме».

Медведева уверена, что ситуация разрешится в пользу Камилы Валиевой и российских фигуристов.

Ранее СМИ сообщали, что Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.