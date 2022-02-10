Российские теннисистки Анастасия Потапова и Вера Звонарева одержали победу во втором круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy и пробились в полуфинал в парном разряде.

В предыдущем раунде спортсменки в двух сетах обыграли представительниц Румынии Сорану Кырстю и Ралуку Олару — 6:4 6:4. На корте соперницы провели 1 час и 21 минуту.

В полуфинале россиянки встретятся с дуэтом Анна Калинская (Россия) — Кэти Макнейли (США).

Напомним, в одиночном разряде Потапова и Звонарева вылетели в первом круге соревнований.