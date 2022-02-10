Голландская конькобежка Ирен Схаутен выиграла золото пекинской Олимпиады на дистанции 5000 метров. Россиянка Наталья Воронина заняла шестое место по итогам всех забегов.

Представительница Нидерландов, ставшая двукратной чемпионкой Игр, выступала в заключительной паре и показала результат – 6:43,51. Время ее попытки равно новому олимпийскому рекорду. Ранее он принадлежал немке Клаудии Пехштайн.

Воронина, обладающая мировым рекордом, показала шестое время – 6:56,99.

Второй стала канадка Изабелль Вейдеманн, третьей финишировала известная чешская спортсменка Мартина Сабликова. Известно, что 34-летняя конькобежка может завершить карьеру после бронзы уже в конце этого сезона.