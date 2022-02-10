Рекордсменка мира, российская конькобежка Наталья Воронина прокомментировала выступление в финале на 5000 метров на Олимпийских Играх. Спортсменка была далека от своего высшего достижения и стала шестой.

Победительницей стала голландка Ирен Схаутен, она финишировала с новым олимпийским рекордом.

«Как бы я не хотела, как бы не желала пробежать быстрее, но выше головы не прыгнуть. На данный момент я готова только на такой результат, но еще мне сегодня не хватило борьбы в паре», – приводит слова спортсменки Матч ТВ.

Напомним, Воронина осенью 2021 года перенесла операцию по удалению камня из почек. В олимпийском финале на 3000 метров спортсменка осталась 11-й.

На Олимпийских Играх-2018 в Южной Корее она завоевала бронзовую медаль.