Чемпионка мира, российская фигуристка Анна Щербакова отметила победу американца Нэтана Чена на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Спортсменка обратилась к обладателю золота в социальной сети.
Розыгрыш медалей у мужчин прошел сегодня, 10 февраля. Представитель США набрал сумму в 332,60 балла за два проката. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, он показал восьмой результат – 274,13 балла.
Щербакова опубликовала совместное фото со спортсменом на своей странице в Instagram.
«Олимпийский чемпион. Поздравляю», — написала Щербакова.
Россиянка начинает выступление на Играх 15 февраля, в этот день состоится личный короткий прокат женщин.
Напомним, в текущем сезоне она была третьей на чемпионате России и стала второй на чемпионате Европы.
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