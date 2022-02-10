Чемпионка мира, российская фигуристка Анна Щербакова отметила победу американца Нэтана Чена на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Спортсменка обратилась к обладателю золота в социальной сети.

Розыгрыш медалей у мужчин прошел сегодня, 10 февраля. Представитель США набрал сумму в 332,60 балла за два проката. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, он показал восьмой результат – 274,13 балла.

Щербакова опубликовала совместное фото со спортсменом на своей странице в Instagram.

«Олимпийский чемпион. Поздравляю», — написала Щербакова.

Россиянка начинает выступление на Играх 15 февраля, в этот день состоится личный короткий прокат женщин.

Напомним, в текущем сезоне она была третьей на чемпионате России и стала второй на чемпионате Европы.