Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на результаты россиян на Играх-2022 в Пекине. Действующий депутат Госдумы объяснила, чего ждала от команды.

Сегодня Наталья Воронина стала шестой на дистанции 5000 метров. В других прошедших заездах россияне также остались без медалей.

«Пока у нас не складывается в конькобежном спорте, к сожалению. Те надежды, которые даже я возлагала, пока не оправдываются. Не получается так, как того хотелось бы. Впереди командная гонка, мы можем в ней выстрелить», – приводит слова Журовой Чемпионат.

Командные гонки на олимпийском треке состоятся 15 февраля. Медали будут разыграны отдельно среди женских и мужских команд.