Российский фигурист Михаил Коляда принял решение по продолжению спортивной карьеры. Спортсмен будет выступать и тренироваться после пропуска Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

Видео с комментарием Коляды появилось на странице пользователей в Твиттере. Там приводится отрывок программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

В текущем сезоне фигурист занял второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрался на чемпионат Европы и Игры в Пекине.

Первый старт в Эстонии он пропустил из-за травмы, полученной на тренировке. Затем он получил положительный тест на коронавирус и не смог отправиться в Китай.

Место Михаила Коляды в олимпийской сборной занял Андрей Мозалев. По итогам личного турнира он занял 19-е место.