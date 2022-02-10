Российская команда саночников остановилась в шаге от олимпийского пьедестала в эстафете. У сборной завершился последний старт в этом виде спорта в Пекине.

Российский коллектив представляли Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов. По ходу соревнований они установили рекорд трека – 3:04.667. Но затем лучшее достижение более чем на секунду было поднято победителями.

Золото забрала сборная Германии, серебро получила команда Австрии, в тройку также попали представители Латвии.

Саночники провели свой последний старт на олимпийской трассе в Пекине. Единственную медаль сборной России в женских одиночных заездах завоевала Татьяна Иванова. Она выиграла историческую бронзу после скорого восстановления от травмы.