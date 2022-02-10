Завершился розыгрыш медальных комплектов Олимпиады-2022 на 10 февраля. В среду были разыграны восемь наборов наград в семи видах спорта.

Германия укрепила свою позицию после золота саночников в эстафете. Теперь в активе этой сборной – шесть золотых медалей и три серебряных. Вторыми идут норвежцы с показателями – 5-3-4. В тройку лучших в неофициальном медальном зачете также находятся австрийцы – 4-5-4. Еще по четыре золотые медали уже завоевали американцы, голландцы и шведы.

Сборная России сегодня осталась без пьедесталов почета. В первый раз в шаге от медали остановилась лыжница Наталья Непряева в раздельной гонке, во второй раз близко была эстафетная команда саночников.

В медальном зачёте Россия опустилась с восьмого места на девятое. Всего у нашей команды две золотые, три серебряные медали и шесть бронзовых наград. По общему числу медалей (11) россияне перешли на четвертую строчку.