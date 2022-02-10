Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) после победы над корейцем Квон Сон У во втором круге.

Матч в Нидерландах продлился 1 час и 20 минут и завершился со счетом – 6:3, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

Россиянин сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. Представитель Южной Кореи отметился четырьмя подачами навылет и тремя ошибками.

В четвертьфинале в Роттердаме Рублёв встретится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Мартон Фучович (Венгрия).

Россиянин является действующим чемпионом соревнований. В первом круге он в двух сетах обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена.