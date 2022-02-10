Сегодня, 10 февраля, баскетбольный клуб «Зенит» проведет гостевой матч в Евролиге. Представители Петербурга встретятся с немецкой «Альбой».

Начало встречи в Mercedes-Benz Arena назначено в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

«Зенит» занимает четвертое место в таблице Евролиги, его соперник из Германии идет на 15-й позиции.

В текущем сезоне команды уже встречались на паркете в Санкт-Петербурге. Тогда победу со счетом 75:66 одержали сине-бело-голубые.

В начале февраля «Альба» проиграла московскому ЦСКА, а «Зенит» в тот же соревновательный день уступил мадридскому «Реалу».

В составе петербургского коллектива до сих пор восстанавливается после травмы американский защитник Шабазз Напьер.