Болельщики российской фигуристки Камилы Валиевой поддержали спортсменку в социальной сети после начала допингового скандала на Олимпиаде-2022. Они вывели в тренды Твиттера хэштег #КамиМыСТобой.

В топе эта фраза заняла восьмое место.

Напомним, накануне, 9 февраля, британское издание Inside the Games опубликовало информацию о сомнительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой. По их информации это стало причиной переноса награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

На 10 февраля не было принято официального решения по ситуации с Валиевой. Церемония до сих пор не состоялась. Российская команда завоевала золотые медали в этой дисциплине.