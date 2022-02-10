На Олимпийских Играх в Пекине завершились два хоккейных матча в группе А. В стартовой встрече американцы не оставили шансов хозяевам турнира, а канадцы крупно обыграли немцев.

Сборная США закончила свой матч против Китая со счетом 8:0. Встреча стала первой для хоккейной сборной Китая в истории на олимпийских турнирах.

В составе американской сборной голы забили Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О’Нилл, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Шон Фаррелл отметился хет-триком.

В другой встрече группы А сборная Канады убедительно обыграла немецкую сборную (5:1).

Далее сборная США проведет матч с канадскими хоккеистами 12 февраля. Китайцы встретятся с Германией в этот же день.