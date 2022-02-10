Представители клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) собираются обсудить вопрос расширения национального чемпионата до 18 команд. Изменения пройдут не раньше чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

По информации «РБ Спорт», формат розыгрыша может поменяться спустя сезон, так как график в ноябре и декабре 2022 года будет очень плотным для всех сборных и клубов.

Источник сообщает, что именно расширение возможно с сезона 2023/24.

РФС и руководство лиги хочет увеличить общее количество матчей. Отмечается, что в январе 2020 года собрание РПЛ это утвердило после голосования. Против были только две команды – «Зенит» и «Спартак».

Допускается, что вопрос обсудят на общем собрании лиги или на совещании по видеосвязи.