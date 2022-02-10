Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ожидания от спринтерских гонок на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, в женской гонке себя может проявить только Кристина Резцова.

Спринты в Китае пройдут 11 и 12 февраля.

«В последней гонке все выступили из рук вон плохо, кроме Резцовой. При хорошем раскладе Кристина может бороться за медали в спринте. А остальные на 99,9% ничего не смогут показать в плане медалей», – приводит слова Драчева Чемпионат.

Он добавил, что у мужчин полностью противоположная ситуация. По его мнению, они конкурентоспособны и имеют большие шансы получить медали.

Пока российская биатлонная команда отметилась только одной бронзой в смешанной эстафете.