Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Ерохин может продолжить карьеру в составе петербургской команды. Клуб удовлетворен его формой и игрой.

По информации «РБ-Спорт», стороны близки к продлению действующего соглашения. Новый договор будет рассчитан на один год. Отмечается, что 32-летний игрок подходит этому коллективу.

Ерохин присоединился к «Зениту» в 2017 году. Ранее он выступал за молдавский «Шериф», российские «Краснодар», «СКА-Энергия», «Урал» и «Ростов». За национальную команду полузащитник играет с 2016 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) он забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, по два раза брал Кубок и Суперкубок страны.