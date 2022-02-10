Нападающий сборной США Шон Фаррелл заработал пять очков в стартовом матче Олимпиады-2022 против команды Китая. 20-летний хоккеист оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.

Встреча с хозяевами льда завершилась в пользу американцев со счетом 8:0. Китайцы впервые принимают участие в олимпийском хоккейном турнире.

Известно, что спортсмен выступает за команду Гарвардского университета в NCAA. В текущем сезоне за 17 матчей он набрал 19 (8+11) очков. Сейчас Фаррел учится на втором курсе американского ВУЗа.

В НХЛ игрок задрафтован «Монреалем». Его выбрали на драфте-2020 в четвертом раунде под 124-м номером.

Следующий матч США пройдет 12 февраля, американцы сыграют с представителями Канады.