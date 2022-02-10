В четверг, 10 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны восемь комплектов наград в семи видах спорта. Российские атлеты остались без пьедесталов почета, а дважды – в шаге от них. Команда перешла на девятую строчку в медальном зачете.

Лыжные гонки

Очередное золото Олимпиады взяла норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй в разделке стала Кертту Нисканен из Финляндии, третьей – ее соотечественница Криста Пярмякоски.

Наталья Непряева уступила бронзовому призеру 0,1 секунды на финише и заняла четвертую строчку итогового протокола. Юлия Ступак стала седьмой, Татьяна Сорина – десятой, Лилия Васильева заняла 15-е место.

Санный спорт

В последний соревновательный день российский коллектив саночников в составе с Татьяной Ивановой, Романом Репиловым, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым стал четвертым в эстафете. По ходу соревнований они установили временный рекорд трека – 3:04.667. Все, кроме Ивановой, уезжают из Пекина без медалей.

Золото забрала сборная Германии, серебро получила команда Австрии, в тройку также попали представители Латвии.

Конькобежный спорт

Голландская конькобежка Ирен Схаутен выиграла золото пекинской Олимпиады на дистанции 5000 метров с лучшим показателем турнира. Рекордсменка мира в этой дисциплине, россиянка Наталья Воронина заняла шестое место.

Второй стала канадка Изабелль Вейдеманн, третьей финишировала известная чешская спортсменка Мартина Сабликова.

Фигурное катание

Победителем стал американец Нэйтан Чен с 332,60 балла по итогам двух программ. Японец Юма Кагияма стал вторым с результатом в 310,05 балла. Его соотечественник Сема Уно замкнул тройку призеров (293,00).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (274,13), он занял восьмое место. Марк Кондратюк стал 15-м (248,82). Андрей Мозалев остановился на 19-й позиции (233,33).

Лыжный фристайл. Акробатика

Первой с результатом в 338,34 балла стала команда США. Вторыми были представители Китая (324,22). Третью строчку заняли канадцы (290,98).

Сборная России не смогла пробиться в основной финал. Команда в составе Любовь Никитина, Илья Буров и Стас Никитин заняла пятое место в предварительном раунде. Лидер команды Максим Буров пропускал общий старт.

Керлинг

Женская сборная России уступила американкам со счетом 3:9 в групповом раунде. На этом же этапе в первой сессии дня британки проиграли Швейцарии (5:6), представительницы Дании одержали победу над китаянками (7:6), шведки оказались сильнее японок (8:5).

Во второй сессии канадки выиграли матч против Южной Кореи (12:7), британки одержали победу над шведками (8:2). Также прошли еще две встречи: США – Дания (7:5) и Швейцария – Китай (7:5).

В мужском турнире россияне обыграли китайцев (7:4), американцы уступили шведам (4:7), канадцы одолели норвежцев (6:5) и британцы победили итальянцев (7:5).

Сноуборд

В дисциплине сноуборд-кросс олимпийским чемпионом стал представитель Австрии Алессандро Хаммерле. Серебро турнира выиграл канадец Элиот Грондин. Третьим был итальянец Омар Визинтин.

Сборную России на пекинских трассах представлял Даниил Донских. Он выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв доли секунды на финише.

В дисциплине хаф-пайп у женщин золото Олимпиады забрала представительница США Хлоя Ким. Второй была испанка Керальт Кастельет, третьей – японка Сэна Томита. Сборная России не участвовала в розыгрыше медалей.

Скелетон

По итогам двух попыток олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков занимает четвертое место с отставанием от лидера в 0,87 секунды. Эту позицию с ним делит российский дебютант Игр Евгений Рукосуев.

Лучшее время показал немец Кристофер Гротхер, в тройку также попали представитель Германии Аксель Юнг и китаец Янь Вэньган.

Россиянин Даниил Романов занял только 23-ю строчку после этих заездов.

Хоккей. Мужской турнир

Результаты дня в группе С:

Швеция – Латвия (3:2)

Финляндия – Словакия (6:2)

Итоги матчей в группе А:

США – Китай (8:0)

Канада – Германия (5:1)

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация

Победу в этой дисциплине одержал австриец Йоханнес Штрольц. Он показал время в 2 минуты 31,34 секунды. Серебро взял Александер Омодт Кильде из Норвегии. Тройку призеров замкнул канадец Джеймс Кроуфорд.

Представители сборной России в соревнованиях не участвовали.