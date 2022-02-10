Петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в товарищеском матче на сборах в Португалии. Итог игры определился только в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

На 34-й минуте первым забил «Зенит». «Копенгаген» сравнял результат на 74-й минуте. Встреча проходила в рамках «Кубка Атлантики».

Ранее сине-бело-голубые обыграли датский «Мидтьюлланн» с минимальным счетом (1:0). Тогда единственный гол забил казахстанский игрок Нуралы Алип, находящийся на просмотре.

«Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги перед возобновлением игр с 38 очками в 18 матчах.

«Копенгаген» в национальном чемпионате занимает второе место, уступая в таблице только «Мидтьюлланну».