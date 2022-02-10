Российский саночник Александр Денисьев, выступающий в двойке с Владиславом Антоновым, прокомментировал выступление национальной команды в эстафете на Олимпиаде-2022.

На этом турнире в команду также входили Татьяна Иванова и Роман Репилов. Сборная остановилась на четвертой строчке итогового протокола.

«Мы уделались. Потому что у нас двойки «быстрые», за 12 лет ничего не поменялось. Как привозили по полсекунды, так и привозим, и никто не знает, как сделать их быстрее. Если бы кто-то знал, то ездили бы сейчас быстро», – цитирует Антонова ТАСС.

Соревнования саночников на Олимпиаде завершились сегодня, 10 февраля. Единственную медаль завоевала Татьяна Иванова. В личных заездах она заняла третье место.