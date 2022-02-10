Тренер танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин Александр Свинин сообщил, что его подопечные начнут тренировки на олимпийском катке в Пекине завтра, 11 февраля.

По его словам, пара получила отрицательные результаты тестов на коронавирус.

«Саша с Иваном второй день в деревне атлетов. Получили отрицательные тесты, сегодня провели тренировку в зале, завтра выходим на лёд», — приводит слова Свинина ТАСС.

Напомним, перед олимпийском турниром пара Степанова и Букин готовилась в Москве по индивидуальной программе. Фигуристы прилетели отдельно от сборной, только 9 февраля. Они не были заявлены для участия в командном турнире.

Соревнования в танцах на льду на зимней Олимпиаде в Китае пройдут 12 и 14 февраля.