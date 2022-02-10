Сегодня, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. Предлагаем вашему вниманию полное расписание соревнований на 11 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, мужчины. Швейцария – Россия

Мужская сборная России в круговом раунде уступила США (5:6) и обыграла Китай (7:4).

Параллельно с нашим матчем состоятся игры Великобритания – США, Швеция – Италия и Дания – Китай.

4:30. Сноуборд, мужчины. Хаф-пайп, финал

Финальные заезды у мужчин в хаф-пайпе пройдут в 4:30, 4:58 и 5:25. От России в этом виде не представлен никто.

4:30. Скелетон, женщины. Заезды 1-2

Скелетонистки проведут первые два заезда из четырёх. У России на старт выйдут Елена Никитина (номер 5), Юлия Канакина (8) и Алина Тарарыченкова (10).

6:00. Горные лыжи, женщины. Супергигант

На старт супергиганта среди 44 участниц выйдет одна россиянка – Юлия Плешкова (22-й стартовый номер).

7:10. Хоккей, мужчины. Дания – Россия

Мужская сборная России по хоккею начала групповой раунд со скромной победы над Швейцарией – 1:0. Сегодня подопечные Олега Знарка встретятся с Данией.

7:10. Хоккей, женщины. 1/4 финала, США – Чехия

В первом четвертьфинальном поединке женского турнира встретятся чемпионки прошлых Игр команда США и сборная Чехии. Выигравшая команда выйдет на победителя пары Финляндия – Япония.

9:05. Кёрлинг, женщины. Швейцария – Россия

Женская сборная России на старте турнира проиграла США – 3:9. Помимо матча россиянок со Швейцарией, в 9:05 стартуют матча матчи США – Китай, Канада – Япония и Южная Корея – Великобритания.

10:00. Лыжи, мужчины. 15 км, классика

15-километровую «разделку» должны бежать 99 участников. В их число вошли Илья Семиков (номер 60), Иван Якимушкин (номер 66), Алексей Червоткин (номер 68) и Александр Большунов (номер 70).

11:00. Коньки, мужчины. 10000 м

Самую длинную дистанцию в коньках побегут 12 участников. В их число входит и Александр Румянцев, который побежит в четвёртой паре.

11:40. Хоккей, мужчины. Чехия – Швейцария, Швеция – Словакия

Чехия и Швейцария – соперники сборной России по группе B. Швеция и Словакия играют в группе C.

12:00. Биатлон, женщины. Спринт

Биатлонистки пробегут дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Планируется, что на старт выйдут 89 участниц, в их числе: Кристина Резцова (стартовый номер 7), Ульяна Нигматуллина (номер 36), Ирина Казакевич (номер 43) и Светлана Миронова (номер 67).

12:45. Прыжки с трамплина, мужчины. Нормальный трамплин, квалификация

Два этапа квалификации в прыжках с нормального трамплина у мужчин пройдут в 12:45 и 14:00. За выход в финал поборются Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев и Евгений Климов.

14:00. Шорт-трек, женщины. 1000 м, отборочные забеги

В 14:00 стартуют забеги в рамках 1/4 финала на дистанции 1000 м. Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова участвуют вместе во втором четвертьфинале. В полуфиналы проходят первые два места плюс две лучших бегуньи среди занявших третьи места.

Полуфиналы стартуют в 14:55, а в 15:37 пройдёт утешительный забег в финале Б.

14:18. Шорт-трек, мужчины. 500 м, квалификация

Квалификационные забеги на 500 м у мужчин пройдут сегодня. Павел Ситников участвует в третьем забеге, Константин Ивлев – в пятом. В четвертьфиналы пройдут два победителя в каждом из забегов и четыре лучших среди занявших третьи места.

15:04. Шорт-трек, мужчины. Эстафета 5000 м, 1/2 финала

Сборная России бежит во втором полуфинале с Южной Кореей, Нидерландами и мировыми и олимпийскими рекордсменами сборной Венгрии. В первом полуфинале выступят Канада, Китай, Италия и Япония.

В финал А пройдут первые два места в каждом из двух забегов.

15:05. Кёрлинг, мужчины. Россия – Дания

Россия проведёт 11 февраля два матча кругового раунда. После утреннего поединка со Швейцарией, команда скипа Сергея Глухова встретится с Данией. Также в это время пройдут матчи Великобритания – Норвегия и Канада – Швейцария.

15:20. Скелетон, мужчины. Заезды 3-4

Третий заезд у мужчин запланирован в 15:20, а решающий четвёртый – в 16:55. После двух заездов Александр Третьяков и Евгений Рукосуев делят четвёртое место с абсолютно одинаковым временем – 2.01,20.

15:43. Шорт-трек, женщины. 1000 м, финал

Финальный забег на 1000 м стартует в 15:43. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут сегодня иначнутся в 14:00.

16:10. Хоккей, мужчины. Латвия – Финляндия

Во втором матче сегодняшнего дня в группе C сыграют Латвия и Финляндия.

16:10. Хоккей, женщины. 1/4 финала, Канада – Швеция

Женские сборные Канады и Швеции опеределят второго полуфиналиста. В 1/2 финала победившая команда может встретиться с Россией, если та одолеет Швейцарию.