Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о продлении контракта с полузащитником Виктором Мозесом. Он останется с красно-белыми еще на один год, до 2024-го.

Ранее Мозес выступал за российский клуб на правах аренды из «Челси», только потом подписал полноценный договор.

«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» – это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей», – приводит слова Мозеса официальный сайт.

У Мозеса есть два гражданства – Англии и Нигерии. Всего за «Спартак» он сыграл в 42 матчах и забил шесть голов. Выступление за национальную команду он прекратил в 2018 году.