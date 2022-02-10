Баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против немецкой «Альбы» в Евролиге. Встреча на стадионе Mercedes-Benz Arena в Берлине.

Команды стартовали в игре 22:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке здесь.

В составе петербургского коллектива будет отсутствовать американский защитник Шабазз Напьер. Он не сможет играть из-за повреждения.

В этом сезоне команды уже играли друг с другом на площадке в Санкт-Петербурге. Победу в той встрече со счетом 75:66 одержали сине-бело-голубые.

В начале месяца в матчах Евролиги «Альба» проиграла московскому ЦСКА, а «Зенит» в тот же соревновательный день уступил мадридскому «Реалу».

«Зенит» занимает четвертое место в таблице турнира, столичная «Альба» идет на 15-й позиции.