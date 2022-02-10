Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поможет команде в ближайшем матче против «Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге. Игрок вернется на лед после пропуска трех матчей из-за коронавируса.

О возвращении хоккеиста сообщает журналист Джо Смит на странице в Твиттере.

Форвард попал в COVID-протокол 25 января. Кроме того, он пропустил старт сезона из-за травмы.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 11 играх, забросил пять шайб и отдал 12 передач. Его коэффициент полезности равен «-1» при 17 заработанных очках.

Встреча между «Тампой» и «Колорадо» состоится завтра, 11 февраля. Игра стартует в 5:00 по московскому времени на стадионе «Болл Арена» в Денвере.