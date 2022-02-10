Сборная Норвегии по лыжным гонкам могла пригласить биатлонистку Тириль Экхофф в состав команды на женскую эстафету. Эта идея была озвучена после проблем с количеством участников.

Ранее из-за коронавируса из состава сборной выбыли лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Они не приехали на соревнования в Пекин.

«Мы действительно рассматривали вариант с приглашением Экхофф. Ни для кого не секрет, что половина нашей эстафетной команды осталась дома», – цитирует Nettavisen тренера женской сборной Норвегии по лыжам Уле Мортена Иверсена.

Эстафетная гонка состоится 12 февраля. Известно, что Экхофф не отпустили из биатлонной команды. В ее расписании спринт и гонка преследования – 11-го и 13-го числа.