Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от женского спринта на Олимпиаде-2022. Также он отметил ухудшение результатов Светланы Мироновой, тренирующейся с Михаилом Шашиловым.

Женская спринтерская гонка пройдет в горном олимпийском кластере в Китае завтра, 11 февраля.

По мнению Васильева, у Кристины Резцовой завтра есть все шансы выиграть медаль, как и у Ульяны Нигматуллиной.

«Света — амбициозная и талантливая спортсменка, но, к сожалению, в этом году с ней что-то натворили, что она вообще перестала бегать. Сильнейшую спортсменку Шашилов превратил в посредственность», — цитирует Шашилова Sport24.

Напомним, в индивидуальной гонке Миронова заняла 23-е место с тремя ошибками на рубежах.