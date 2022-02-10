Защитник «Зенита» Данила Хотулев и хавбек Дмитрий Васильев уйдут в аренду в «Оренбург». 19-летний и 17 летний игроки могут остаться там до конца сезона-2022/23.

По информации с официального сайта «Зенита», клубы успешно согласовали переходы обоих футболистов. Они являются воспитанниками сине-бело-голубых.

Известно, что петербургский клуб оставил за собой право досрочно вернуть игроков в рамках ближайших трансферных окон.

Хотулев принял участие в пяти матчах за основную команду «Зенита». Васильев с января был на просмотре в «Оренбурге», этот сезон начал в ЮФЛ-1, затем дебютировал в ФНЛ-2 за «Зенит»-2, а также в Юношеской лиге УЕФА и М-Лиге за «Зенит»-м.

Клуб лидирует в таблице первенства ФНЛ. За 25 игр в регулярном чемпионате команда набрала 53 очка.