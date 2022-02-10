Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов перейдет в «Нижний Новгород» на правах аренды. 19-летний футболист начнет выступление за новый клуб в Российской Премьер-лиги (РПЛ) уже в феврале.

О трансфере сообщается в официальном Instagram-аккаунте «Нижнего Новгорода». Известно, что Кравцов будет выступать под 14-м номером.

В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

Всего за основу «Зенита» он провел 16 встреч. В составе петербуржцев он становился в составе чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

«Нижний Новгород» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 19 очками за 18 матчей сезона. «Зенит» лидирует в рейтинге текущего розыгрыша.