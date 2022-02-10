Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд обратился к фигуристке Камиле Валиевой после начала допингового скандала с участием спортсменки. Спортсмен искренне пожелал ей удачи.
На 10 февраля не было принято официального решения по ситуации с 15-летней россиянкой.
«Самое ужасное для спортсмена – сидеть и ждать, не понимая, дадут тебе выступить или нет. Представляю, в каком стрессе фигуристка Камила Валиева. Хочется пожелать удачи этой девочке», – написал Уайлд в Stories в Instagram.
Напомним, накануне, 9 февраля, британское издание Inside the Games опубликовало информацию о сомнительной допинг-пробе в составе сборной России. Затем выяснилось, что речь идет об анализах Камилы Валиевой. По их данным именно это стало причиной переноса награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.
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