Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд обратился к фигуристке Камиле Валиевой после начала допингового скандала с участием спортсменки. Спортсмен искренне пожелал ей удачи.

На 10 февраля не было принято официального решения по ситуации с 15-летней россиянкой.

«Самое ужасное для спортсмена – сидеть и ждать, не понимая, дадут тебе выступить или нет. Представляю, в каком стрессе фигуристка Камила Валиева. Хочется пожелать удачи этой девочке», – написал Уайлд в Stories в Instagram.

Напомним, накануне, 9 февраля, британское издание Inside the Games опубликовало информацию о сомнительной допинг-пробе в составе сборной России. Затем выяснилось, что речь идет об анализах Камилы Валиевой. По их данным именно это стало причиной переноса награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.