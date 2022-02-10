Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов остался недоволен результатами выступления на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Он прокомментировал итоги в социальной сети.

В личной дисциплине Репилов стал девятым и показал лучший результат среди россиян. Сегодня, 10 февраля, в составе сборной в эстафете он был четвертым. Вместе с ним выступали Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

«Вот и всё… Деревянная медаль в эстафете. Все проехали в свою силу, но чуда не случилось. Правильные выводы уже сделаны. Теперь снова в путь — 4 года, с нуля, к этой вершине. Отдельно хочу сказать спасибо всем болельщикам», — написал Репилов на своей странице в Instagram.

Единственную медаль сборной саночников принесла Татьяна Иванова. Она выиграла историческую бронзу в личных заездах.