Российская лыжница Наталья Непряева осталась в 0,1 секунды от бронзы Олимпиады в разделке. Американский фигурист Нэтан Чен выиграл турнир одиночников. Михаил Коляда заявил о продолжении карьеры на льду. Самые интересные новости спорта за 10 февраля – в традиционном дайджесте NVsport.

Непряевой не хватило одной десятой секунды до медали на Олимпиаде

В Пекине (Китай) продолжаются соревнования лыжников на зимних Олимпийских играх. Сегодня, 10 февраля, спортсменки приняли участие в индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем.

ISU сделал заявление о ситуации с допинг-тестом Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) разместил заявление о ситуации вокруг допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой.

Нэйтан Чен выиграл Олимпиаду в Пекине. Семененко – в топ-10

Победителем стал представитель США и бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Нэйтан Чен. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (274,13).

Коляда сделал заявление по продолжению спортивной карьеры

Российский фигурист Михаил Коляда принял решение по продолжению спортивной карьеры. Спортсмен будет выступать и тренироваться после пропуска Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

Саночники – без медалей в команде. Россияне стали 4-ми в последнем старте на Играх

Российская команда саночников остановилась в шаге от олимпийского пьедестала в эстафете. У сборной завершился последний старт в этом виде спорта в Пекине.

Россия обыграла Китай в керлинге на Олимпиаде

Матч завершился со счетом 7:4 в пользу сборной России. В составе национальной команды выступили Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Третьяков и Рукосуев идут на четвертом месте в скелетоне на Олимпиаде

Лучший результат среди россиян показал Александр Третьяков. Он преодолел спуск за 2:01.20. Это четвертый результат среди всех спортсменов. Евгений Рукосуев проехал дистанцию за то же время.

Женская сборная России по керлингу проиграла США на Олимпиаде

Женская сборная России по керлингу начала выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине. Первый матч завершился победой сборной США со счетом 3:9 (0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 0:2, 2:0: 0:3).

Рублёв победил корейца Квон Сон У во втором круге турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) после победы над корейцем Квон Сон У во втором круге.

«Зенит» победил «Копенгаген» по пенальти в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в товарищеском матче на сборах в Португалии. Итог игры определился только в серии пенальти.