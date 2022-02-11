Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней фигуристки из России Камилы Валиевой.

Стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 15 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Лаборатория ВАДА сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен положительный результат на запрещенное вещество триметадизин. После этого спортсменку временно отстранили.

Так как пробу брало РУСАДА перед зимними Играми, то это дело не находилось в прямой юрисдикции МОК. По Антидопинговым правилам олимпийской организации, ITA проинформировала спортсменку о том, что временное отстранение РУСАДА обязательно, и спортсменке нельзя участвовать в тренировках и соревнованиях на Олимпиаде.

Валиева оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля. Вечером того же дня комитет принял решение отменить временное отстранение спортсменки. Она может выступать на Олимпийских играх.

Однако МОК планирует опротестовать решение об отмене отстранения от Олимпийских игр. Дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).