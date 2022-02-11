В Спортивном арбитражном суде пока не получали заявлений по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На данный момент с CAS не поступало заявлений по делу Камилы Валиевой. Заявка может находиться в стадии подготовки, но у нас нет конкретной информации о том, когда она может быть подана в CAS», – цитирует официального представителя Спортивного арбитражного суда «Матч ТВ».

Напомним, официально подтверждено, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В ней обнаружено вещество для улучшения кардиологической деятельности организма в микродозе.

Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она оспорила решение. На данный момент, Валиева может выступать на Играх в Пекине. Фигуристка готовится к личному турниру.