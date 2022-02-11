Российская фигуристка Камила Валиева появилась на льду посреди тренировки на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка не стала катать прогон. Она вышла на лед прямо к нему, но решила сделать только несколько прыжков.

На тренировке также присутствовал весь штаб Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Валиева несколько раз успешно прыгнула тройной аксель, а затем сколько же – четверной тулуп.

Напомним, на данный момент решается вопрос участия Камилы в личном турнире на Олимпиаде. Валиева оспорила отстранение РУСАДА, но теперь в арбитражный суд обратились ISU и МОК. Фигуристка также выступила в командном турнире, где сборная России завоевала золото. Команде пока не вручили награды.