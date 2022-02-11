На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжается мужской хоккейный турнир. Сегодня, 11 февраля, сборная России встречается в национальной командой Дании.

В первом периоде хоккеисты обеих команд не смогли забросить ни одной шайбы.

Во втором отрезке встречи отличился хоккеист московского ЦСКА Павел Карнаухов. Ему ассистировал товарищ по команде Антон Слепышев и спортсмен из «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

После окончания второго периода Карнаухов заявил, что тренерский штаб попросил хоккеистов более активно прессинговать. Из-за этого датчане занервничали и начали совершать нарушения на россиянах.

Йеспера Йенсена дважды удаляли во втором периоде (за задержку игры и брокировку). Никлас Йенсен был помещен на скамейку штрафников один раз. Таким образом, российские хоккеисты во втором периоде шесть минут находились в большинстве.