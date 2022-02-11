В Монреале (Канада) прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе «Вашингтона» забивали Джо Снивли (дважды), Коннор Макмайкл, Карл Хагелин и Том Уилсон (пустые ворота).

За «Монреаль» отличились Рем Питлик и Коул Кофилд.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 42 броска из 44, внеся значительный вклад в победу своей команды.

Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Хоккеист набрал 48 (15+33) очка в 46 матчах текущего сезона.

Российский форвард Александр Овечкин находится на карантине из-за коронавируса.

«Монреаль Канадиенс» продлил серию поражений до восьми матчей. «Вашингтон» прервал серию из двух поражений.