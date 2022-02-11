Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

В Китае (Пекин) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 11 февраля, лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 15 километров классическим стилем.

Соревнования начнутся в 10:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборную России в индивидуальной гонке на Олимпиаде представят четыре лыжника. Илья Семиков получил 60-й стартовый номер, Иван Якимушкин – 66-й, Алексей Червоткин – 68-й. Олимпийский чемпион в скиатлоне и лидер российской сборной Александр Большунов стартует под 70-м номером.

В гонке примут участие основные конкуренты российских лыжников – норвежцы. Йоханнес Клэбо побежит под 42-м номером, Пол Голберг – под 44-м, Ханс Холунд – под 46-м, Эрик Валнес – под 58-м.

Также в гонке примет участие лидер финской сборной Ийво Нисканен (64-й номер).