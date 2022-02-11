В Бостоне (США) прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Каролиной Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:0.

В составе хозяев отличились Себастьян Ахи (дубль), Винсент Трочек, Андрей Свечников, Бретта Песке и Брэди Шей.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников помимо заброшенной шайбы, отдал две результативные передачи. Хоккеист провел на льду 12 минут и 53 секунды. Россиянин завершил встречу с показателем полезности «+1». У Свечникова 42 (18+24) очка в 42 матчах текущего сезона.

«Каролина Харрикейнз» набрала 67 очков в 45 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон Брюинз» с 55 очками располагается на 8-м месте.